■紛争終結で防衛関連株が買われる理由2月28日（金）、アメリカとイスラエルがイランへ先制攻撃を開始したことで、イラン紛争が始まった。紛争勃発で防衛関連株の時代がきた、そう考えた投資家も少なからずいたと思われる。【こちらも】インフレ緩和の兆しでも株高は続くのかイラン停戦・利上げ・減税の三重変化ところが、防衛銘柄大本命の三菱重工の株価は、翌営業日の3月2日（月）に5,208円の最高値を付けたものの翌日から