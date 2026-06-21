新たな「サイバー相撲」にポジティブ評価！トヨタは2026年5月28日、「ハイラックス」をフルモデルチェンジして発売しました。待望の日本仕様車正式デビューに、SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。中型ピックアップトラックのハイラックスシリーズは1968年に登場しました。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これがトヨタ「新型ハイラックス」です！ 画像で見る（30枚以上）荷物と乗客両方に対応する実用