【ブルーアーカイブ セリカ（水着）】 2026年12月 発売予定 価格：19,965円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 ゴールデンヘッドプラスより、2026年12月に発売予定の1/7スケールフィギュア「ブルーアーカイブ セリカ（水着）」。こちらは、Yostarが運営するスマートフォン向けゲーム「ブルーアーカイブ -