【FIFAワールドカップ2026】ブラジル代表 3ー0 ハイチ代表（日本時間6月20日／フィラデルフィア・スタジアム）

【映像】話題を呼んだ謎のゴールパフォ（実際の様子）

ブラジル代表のFWマテウス・クーニャが、お馴染みの“サーフィンパフォーマンス”を披露し、大きな話題を呼んでいる。

ブラジルは日本時間6月20日、FIFAワールドカップ2026のグループC第2節でハイチ代表と対戦。クーニャは今大会初の先発出場で、ワントップに入った。

すると23分、カウンターからFWヴィニシウス・ジュニオールが放ったシュートのこぼれ球にクーニャが反応。冷静に押し込んで先制点を挙げた。

W杯初ゴールを挙げたクーニャはヴィニシウスとともに喜ぶと、所属チームのマンチェスター・ユナイテッドでもお馴染みの、両手を広げて腰を横に揺らすサーフィンパフォーマンスを披露。ヴィニシウスやMFルーカス・パケタ、MFブルーノ・ギマランイスらも加わり、チーム全体でダンスを楽しんだ。

36分の2点目でも再び披露

さらに36分にもヴィニシウスのスルーパスに抜け出し、左足でニアサイドを打ち抜いて追加点。コーナーフラッグ付近でヘッドスライディングを見せた後、再びサーフィンパフォーマンスを披露し、スタジアムを沸かせた。

この愉快なダンスパフォーマンスに、国内外のファンたちがSNSで「なんだこの謎ダンスは」「意味不明だけどなんかいいね」「ブラジルの謎ダンスほんまに好き」「クーニャのダンスかわいいな」「セレソンみんなが楽しそう」「くねくねくねくね」と反応。一方、マンチェスター・ユナイテッドでも見せるクーニャのダンスを知っているファンたちは「W杯でもサーフィンダンス見れて嬉しい」「ブラジル代表でクーニャのダンス見られてよかった」「クーニャ最高！セレソンでも波乗りできてよかった」と歓喜の声が見られた。

試合は前半アディショナルタイムにヴィニシウスのゴールも決まり、ブラジルが3ー0で快勝。華麗なプレーとともに、陽気なパフォーマンスでも存在感を示した。

（FIFAワールドカップ2026）