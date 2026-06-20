旅をしながら地方の事業者を手伝い、報酬と宿泊場所を得る──そんなマッチングサービスが若い世代を中心に広がっている。登録者は数万人規模、応募倍率は3〜5倍に達する人気ぶりだ。SNSには「人生が変わった」「第二の故郷ができた」といった声があふれ、メディアでも「新しい旅のかたち」として取り上げられている。筆者も仕組みに惹かれ、東京から四国のとある事業者のもとへ向かい、約2週間働いた。穏やかな滞在だった──最終