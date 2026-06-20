この記事をまとめると ■ポルシェは創業初期からモータースポーツに積極参戦してきた ■数々のレーシングカーで得られた技術は市販車にも還元されている ■モータースポーツシーンで結果を残し続けたことがポルシェの技術力の高さを証明している モータースポーツ参戦は最先端技術の研鑽のため 「スポーツカーレースに参加することは、自動車メーカーとして最先端技術の研鑚を意味し、市場に対して企業技術力を示すことになるため