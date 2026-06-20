現地６月19日、北中米ワールドカップのグループD第２節で、開催国のアメリカがオーストラリアとシアトル・スタジアムで対戦した。開始11分に相手のオウンゴールで先制。左サイドを突破したフォラリン・バロガンがゴール前にクロスを供給すると、これがキャメロン・バージェスに当たってそのままゴールに吸い込まれた。さらに43分にはセルジーニョ・デストのミドルシュートのこぼれた球に反応したアレックス・フリーマンがヘ