2022年ドラフト1位の浅野が2軍で見せる躍動巨人の外野手争いがさらに激しくなりそうだ。巨人の浅野翔吾外野手は19日、ファーム・リーグの中日戦に「1番・中堅」で先発出場。4打数4安打1打点の活躍で1軍昇格をアピールした。ファンは「絶好調だな」「1軍でもいける」と期待を寄せている。浅野らしい積極的な打撃が光った。初回先頭で迎えた第1打席、ファーストストライクの低め変化球をバットの先で捉えて左前打。同点で迎えた3