愛知県名古屋市の「コートヤード・バイ・マリオット名古屋」の1階にある「THE LOUNGE」では、世界中で愛されるキャラクター「ミッフィー」とコラボレーションしたアフタヌーンティーセットを2026年6月1日（月）から8月31日（月）までの期間限定で提供します。ミッフィーの世界観を表現した遊び心あふれるメニューとなっており、パティシエ特製のスイーツが7種、シェフ特製の彩り豊かなセイボリーが3種、そしてスコーンを楽しめます