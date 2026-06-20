●コア視聴層で日テレバラエティが並ぶ REVISIOが発表したテレビ画面注視データ「注目度」の週間番組ランキング(6月8日〜14日)で、8日に放送された日本テレビ系バラエティ番組『しゃべくり007』(毎週月曜21:00〜)が個人全体5位、コア視聴層8位に入った。ゲストは俳優の戸田恵梨香。芸歴20年を迎えた戸田の半生を振り返る中で、中学時代の恩師との約20年ぶりの再会や、主演するNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』にまつわるトークが