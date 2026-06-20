高校進学ではなく芸能活動を選びたい意思を後押し…戸田恵梨香と恩師の20年ぶりの対面に“くぎづけ”『しゃべくり007』が高注目度
●コア視聴層で日テレバラエティが並ぶ
REVISIOが発表したテレビ画面注視データ「注目度」の週間番組ランキング(6月8日〜14日)で、8日に放送された日本テレビ系バラエティ番組『しゃべくり007』(毎週月曜21:00〜)が個人全体5位、コア視聴層8位に入った。
ゲストは俳優の戸田恵梨香。芸歴20年を迎えた戸田の半生を振り返る中で、中学時代の恩師との約20年ぶりの再会や、主演するNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』にまつわるトークが展開され、人気バラエティの安定した強さを示す結果となった。
戸田恵梨香
○春クールドラマが続々と幕を閉じた1週間
この週は春クールドラマが続々と幕を閉じた1週間だった。個人全体ランキングでは、6月9日に最終回を迎えたテレビ朝日『リボーン〜最後のヒーロー〜』が2位、6月14日に完結したTBS『日曜劇場 GIFT』が4位に入り、最後のひと押しで視線を引き寄せたかたち。日本テレビ『しゃべくり007』も5位に食い込み、人気バラエティの安定した強さがうかがえる。
なお、トップ10にはNHKの単発・スポーツ枠が目立った。6月11日にバルセロナの世界遺産を生中継した番組が7位、6月12日の陸上選手権第1日が6位に入っている。後者は、愛知・名古屋2026アジア大会の代表選考を兼ねた大会として放送され、競技ファンを中心に注目を集めた。
コア視聴層では、日本テレビ勢のバラエティが目立つ並びとなった。『世界の果てまでイッテQ!』が5位、『月曜から夜ふかし』が6位、『しゃべくり007』が8位と、若年層の関心をしっかり捉えている。土曜夜には国内最大規模の国際音楽賞の生中継も10位に入り、菅田将暉、FRUITS ZIPPER、藤井風、HANAらの出演情報が、若年層との接点になっている。
コア視聴層ランキング
個人全体ランキング
○最後まで先の読めない展開『リボーン』最終回
14年前の時間軸に飛ばされた男が、別人の人生を歩み直していく――そんな筋立てで描かれてきた『リボーン〜最後のヒーロー〜』が最終回を迎え、個人全体で2位、コア視聴層でも7位に入った。
二役を演じ分けてきたのは高橋一生。一方は成功を手にしたIT企業の社長、もう一方は商店街で家業を支える青年で、暮らしぶりも性格もまるで違う人物を演じてきた。第9話のサブタイトルは「驚愕の最終回! 14年前の真相が明らかに!」。ヒロイン更紗を演じた中村アンの父・金平の死をめぐる出来事に英人がどう向き合うかが、終盤の起点として描かれていく。
商店街の再開発をめぐる動きは止まらず、英人が別の場所で街を残そうと水面下で進めていた計画も、現・光誠側の動きで難航する。英人の父・英治を演じる小日向文世が苦渋の判断を迫られる場面もあり、物語は重さを増しながら結末へと向かった。
友野達樹役の鈴鹿央士、横田真悠、市村正親ら共演陣の表情も最終話の見どころとなった。14年前の真相と、それぞれの人生がどう着地するのか。最後まで先の読めない展開が、最終回の高い注目度につながったと言えるだろう。
●上京後も出演作を見守ってきた恩師
日本テレビ『しゃべくり007』6月8日放送回は、俳優の戸田恵梨香を迎え、個人全体5位、コア視聴層8位に入った。芸歴20年を迎えた戸田が、中学時代の恩師との再会を果たした回だ。
戸田はデビューから20年を超えるキャリアを持ち、これまで数々の話題作に出演してきた。番組では、しつけに厳しい家庭で育った少女時代や、それでも芝居の世界に憧れていった経緯がトークの軸となり、しゃべくりメンバーが当時のエピソードを丁寧に引き出していく。
見どころのひとつが、中学時代の担任・藤島先生との再会。高校進学ではなく芸能活動を選びたいという戸田の意思を受け止め、背中を押した恩師がスタジオに登場。約20年ぶりの対面で、当時の印象や、上京後も出演作を見守ってきたことが明かされた。
後半では、戸田が配信ドラマで細木数子さんを演じた流れから、細木かおりさんがサプライズ出演。母の晩年やドラマへの受け止めを語り、六星占術で戸田としゃべくりメンバーの2026年を占う展開へと進む。
戸田が主演を務めるNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』への関心の高さも、注目度を押し上げた一因かもしれない。
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら
REVISIOが発表したテレビ画面注視データ「注目度」の週間番組ランキング(6月8日〜14日)で、8日に放送された日本テレビ系バラエティ番組『しゃべくり007』(毎週月曜21:00〜)が個人全体5位、コア視聴層8位に入った。
ゲストは俳優の戸田恵梨香。芸歴20年を迎えた戸田の半生を振り返る中で、中学時代の恩師との約20年ぶりの再会や、主演するNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』にまつわるトークが展開され、人気バラエティの安定した強さを示す結果となった。
○春クールドラマが続々と幕を閉じた1週間
この週は春クールドラマが続々と幕を閉じた1週間だった。個人全体ランキングでは、6月9日に最終回を迎えたテレビ朝日『リボーン〜最後のヒーロー〜』が2位、6月14日に完結したTBS『日曜劇場 GIFT』が4位に入り、最後のひと押しで視線を引き寄せたかたち。日本テレビ『しゃべくり007』も5位に食い込み、人気バラエティの安定した強さがうかがえる。
なお、トップ10にはNHKの単発・スポーツ枠が目立った。6月11日にバルセロナの世界遺産を生中継した番組が7位、6月12日の陸上選手権第1日が6位に入っている。後者は、愛知・名古屋2026アジア大会の代表選考を兼ねた大会として放送され、競技ファンを中心に注目を集めた。
コア視聴層では、日本テレビ勢のバラエティが目立つ並びとなった。『世界の果てまでイッテQ!』が5位、『月曜から夜ふかし』が6位、『しゃべくり007』が8位と、若年層の関心をしっかり捉えている。土曜夜には国内最大規模の国際音楽賞の生中継も10位に入り、菅田将暉、FRUITS ZIPPER、藤井風、HANAらの出演情報が、若年層との接点になっている。
コア視聴層ランキング
個人全体ランキング
○最後まで先の読めない展開『リボーン』最終回
14年前の時間軸に飛ばされた男が、別人の人生を歩み直していく――そんな筋立てで描かれてきた『リボーン〜最後のヒーロー〜』が最終回を迎え、個人全体で2位、コア視聴層でも7位に入った。
二役を演じ分けてきたのは高橋一生。一方は成功を手にしたIT企業の社長、もう一方は商店街で家業を支える青年で、暮らしぶりも性格もまるで違う人物を演じてきた。第9話のサブタイトルは「驚愕の最終回! 14年前の真相が明らかに!」。ヒロイン更紗を演じた中村アンの父・金平の死をめぐる出来事に英人がどう向き合うかが、終盤の起点として描かれていく。
商店街の再開発をめぐる動きは止まらず、英人が別の場所で街を残そうと水面下で進めていた計画も、現・光誠側の動きで難航する。英人の父・英治を演じる小日向文世が苦渋の判断を迫られる場面もあり、物語は重さを増しながら結末へと向かった。
友野達樹役の鈴鹿央士、横田真悠、市村正親ら共演陣の表情も最終話の見どころとなった。14年前の真相と、それぞれの人生がどう着地するのか。最後まで先の読めない展開が、最終回の高い注目度につながったと言えるだろう。
●上京後も出演作を見守ってきた恩師
日本テレビ『しゃべくり007』6月8日放送回は、俳優の戸田恵梨香を迎え、個人全体5位、コア視聴層8位に入った。芸歴20年を迎えた戸田が、中学時代の恩師との再会を果たした回だ。
戸田はデビューから20年を超えるキャリアを持ち、これまで数々の話題作に出演してきた。番組では、しつけに厳しい家庭で育った少女時代や、それでも芝居の世界に憧れていった経緯がトークの軸となり、しゃべくりメンバーが当時のエピソードを丁寧に引き出していく。
見どころのひとつが、中学時代の担任・藤島先生との再会。高校進学ではなく芸能活動を選びたいという戸田の意思を受け止め、背中を押した恩師がスタジオに登場。約20年ぶりの対面で、当時の印象や、上京後も出演作を見守ってきたことが明かされた。
後半では、戸田が配信ドラマで細木数子さんを演じた流れから、細木かおりさんがサプライズ出演。母の晩年やドラマへの受け止めを語り、六星占術で戸田としゃべくりメンバーの2026年を占う展開へと進む。
戸田が主演を務めるNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』への関心の高さも、注目度を押し上げた一因かもしれない。
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら