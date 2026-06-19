2026年秋にリリース予定の「iOS 27」では、「Apple Pay」の支払いカードの選択がより簡単になることが明らかになりました。 iOS 27ではApple Payの画面上で、支払いカードを左右にスワイプして切り替えられるようになります。カードをタップすると、利用可能なApple Payカードを一覧できるグリッド形式の画面が表示されます。 iOS 26では、Apple Payの支払い画面が少し使いづらいという声がありました。カードを変えようとし