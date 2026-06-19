2026年秋にリリース予定の「iOS 27」では、「Apple Pay」の支払いカードの選択がより簡単になることが明らかになりました。

iOS 27ではApple Payの画面上で、支払いカードを左右にスワイプして切り替えられるようになります。カードをタップすると、利用可能なApple Payカードを一覧できるグリッド形式の画面が表示されます。

iOS 26では、Apple Payの支払い画面が少し使いづらいという声がありました。カードを変えようとしてカード画像をタップすると住所編集の画面に飛んでしまい、実際の切り替えには下にある別のボタンを押さなければならなかったためです。

Appleは、「iOS 27ではApple Wallet内の対象カードに関する重要情報、たとえばリワード、残高、デビット口座残高、後払いオプションなどを便利に表示し、ユーザーがより適切な支払い判断を行えるようにします」と説明しています。

Apple Payの操作がよりスムーズになることで、買い物がさらに楽しくなりそうですね。

Source: 9to5Mac

Image: CardMapr.nl／Unsplash

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