【「いつでもカービィ」グッズ新商品】 6月19日～ 順次発売 マリモクラフトは、「星のカービィ」の絵本シリーズ「いつでもカービィ」の歴代のアートを使用した新商品を6月19日より順次発売する。書籍取り扱い店舗およびカービィ公式ショップにて販売される。 「いつでもカービィ」は、「星のカービィ」の絵本シリーズとして小学