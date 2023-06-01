【「いつでもカービィ」グッズ新商品】 6月19日～ 順次発売

マリモクラフトは、「星のカービィ」の絵本シリーズ「いつでもカービィ」の歴代のアートを使用した新商品を6月19日より順次発売する。書籍取り扱い店舗およびカービィ公式ショップにて販売される。

「いつでもカービィ」は、「星のカービィ」の絵本シリーズとして小学館から刊行されており、シリーズ累計32万部突破を記録している作品。これまでにリリースされた作品は、マンガ家の谷口あさみ氏が原作を担当し、イラストレーターのるるてあ氏、ヒョーゴノスケ氏、Caho.氏、動画クリエイターのからめる氏、お菓子クリエイターのまんなたぬき氏がそれぞれクリエイティブを担当している。

最新刊「ぜんぶキミの魔法」ではシナモロールなど数多くのキャラクターを手がけたおくむらみゆき氏がイラストを担当。今回、その最新刊の発売を記念して新商品が登場する。マスコットをはじめとする数々のグッズは、絵本の中の印象的なシーンを多数盛り込んだ限定デザイン。マスコットやサガラステッカーなど全10アイテムが発売される。

グッズの紹介

「いつでもカービィ」シリーズのイラストを手掛けたるるてあ氏、ヒョーゴノスケ氏、Caho.氏、からめる氏、まんなたぬき氏、おくむらみゆき氏のそれぞれの個性が光るグッズがラインナップされている。

ボールチェーンマスコット

2022年8月に発売した「ぬいぐるみマスコット」シリーズに、今回新たに2種が加わり「ボールチェーンマスコット」として販売される。今回が初のグッズ化となる、まんなたぬき氏とおくむらみゆき氏のイラストを元にしたマスコットが登場している。

ボールチェーンマスコット（全6種）

価格：各1,980円

雑貨アイテム

こだわりのミニノートやボールペンなど、デスク周りが楽しくなるアイテムがラインナップ。優しい色使いと個性あふれるイラストレーションを堪能できるグッズが用意されている。

3連アクリルキーホルダー（全4種）

価格：各1,320円

シークレットコレクション箔押しミニノート（ランダム商品・全12種）

価格：各660円

パタパタメモ

価格：770円

フレークシール

価格：880円

ボールペン2本セット（3種）

価格：各1,540円

絵本の雰囲気をそのままに、いつでも、どこでもカービィと一緒にいることができる楽しいアイテムも用意されている。

スマホに入るサイズのステッカー4枚セット（全3種）

価格：各880円

サガラステッカー（全6種）

価格：各990円

巾着Mサイズ（全3種）

価格：各990円

※画像は表裏を掲載

ブックトートバッグ（全6種）

価格：各2,860円

※店舗によって取扱商品が異なりますのでご注意ください。各店舗ごとの取扱商品については、下記特設ページの店舗リストをご確認ください。

※商品画像は全てイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。また、画像の縮小率は同一ではありません。

※販売商品は状況により予告なく変更、中止になる場合がございます。

※在庫状況など取り扱い商品についてのお問い合わせは、各店舗に直接ご連絡ください。

□特設ページ

書店にて「いつでもカービィ」グッズ特設コーナーが登場！

一部書店では「いつでもカービィ」シリーズのグッズの発売に合わせて特設コーナーが展開される。

【開催店舗】

・TSUTAYAレイクタウン

〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン4丁目2番地2 イオンレイクタウンKaze 2F

・丸善丸の内本店

〒100-8203 東京都千代田区丸の内1-6-4 丸の内オアゾ1階～4階

・未来屋書店成田店

〒286-0029 千葉県成田市ウイング土屋24番地

・ブックファースト阪急西宮ガーデンズ店

〒663-8204 兵庫県西宮市高松町14-2 阪急西宮ガーデンズ 4階

・丸善博多店

〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティ8階

※店舗によって取り扱い商品が異なりますのでご注意ください。

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