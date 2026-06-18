LANAが、山田涼介主演の7月放送スタートの読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマ『一次元の挿し木』で主題歌を担当することが決定した。LANAがドラマ主題歌を担当するのは、本作が初となる。原作は、話題作の相次ぐ宝島社2025年『このミステリーがすごい！』大賞 文庫グランプリ受賞作の同名小説『一次元の挿し木』（作：松下龍之介）。 発行部数65万部突破のヒット小説が実写化となった。▲ドラマ『一次元の挿し木』メインビジュ