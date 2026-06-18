【その他の画像・動画等を元記事で観る】 工藤静香が6月18日より台北・松山展覧館にて開催される『ちびまる子ちゃん』原作40周年記念特別展にてキャラクターたちの衣装デザインを担当。また、6月17日に現地の会場で行われた展示会の記者発表に工藤静香が参加、自身がデザインした、まる子の衣装とお揃いの衣装で登場し、現地のメディアを大いに沸かせた。 ■衣装デザインのメインテーマは「クール」と「ハン