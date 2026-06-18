ベトナム航空は、「次の旅はダナンへ！ダナン線増便記念SNSキャンペーン」を6月12日から28日まで実施している。東京/成田・大阪/関西〜ダナン線の増便を記念したもの。同社公式SNSアカウントをフォローした上で、XとFacebookでは対象投稿をシェア、Instagramでは対象投稿にコメントを行うことで参加できる。賞品は日本発ベトナム行きビジネスクラス往復航空券が1名、エコノミークラス往復航空券が1名、ベトナム航空オリジナルグッ