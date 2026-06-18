「日本が“死の組”の罠にかかった」チュニジア戦を控える森保ジャパンに韓国メディアが見解「チームの堅い雰囲気も負担にならざるを得ない」【Ｗ杯】
「日本がまさに“死の組”の罠にかかった」
韓国メディア『スポーツ朝鮮』が、森保一監督が率いる日本代表の現況を考察した。
北中米Ｗ杯の初戦でオランダと２−２で引き分けた森保ジャパンは、次節は現地６月20日にチュニジアと対戦する。
「決戦を前に想定外のことが起きた」と同メディアは伝える。
「チュニジアの司令塔が変わったのだ。チュニジアはスウェーデンとの第１戦で１−５と完敗すると、サブリ・ラムシ監督を電撃更迭し、同じフランス出身のエルベ・ルナール監督を後任に選任するという超強硬策を打った」
日本からすれば「まさに青天の霹靂だ」と指摘する。
「単に新しい司令塔が繰り出す戦術や選手起用だけが問題ではない。監督交代まで断行して引き締まったチームの堅い雰囲気も、負担にならざるを得ない。さらに、ルナール監督はアジアサッカーにも精通した人物である。彼は今年４月までサウジアラビア代表を率いていた。日本とも三度、対戦して１勝１分け１敗を記録している」
依然として、厳しい戦いが予想される。
「状況が急変し、日本は異なるシナリオも考えなければならない。そうでなくても、Ｆ組は“死の組”と呼ばれている。スウェーデンは初戦で明らかになったように、強力なフィジカルを土台に鋭い攻撃力を誇る。チュニジアはアフリカチーム特有の弾むようなスタイルが特長だ。どのチームとも勝敗は断言できない」
初戦を終えて、Ｆ組は勝点３のスウェーデンが首位に立ち、日本とオランダが勝点１で並び、勝点ゼロのチュニジアが最下位だ。グループ突破の可能性を高めるためにも、次のチュニジア戦は勝利を掴みたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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韓国メディア『スポーツ朝鮮』が、森保一監督が率いる日本代表の現況を考察した。
北中米Ｗ杯の初戦でオランダと２−２で引き分けた森保ジャパンは、次節は現地６月20日にチュニジアと対戦する。
「決戦を前に想定外のことが起きた」と同メディアは伝える。
「チュニジアの司令塔が変わったのだ。チュニジアはスウェーデンとの第１戦で１−５と完敗すると、サブリ・ラムシ監督を電撃更迭し、同じフランス出身のエルベ・ルナール監督を後任に選任するという超強硬策を打った」
「単に新しい司令塔が繰り出す戦術や選手起用だけが問題ではない。監督交代まで断行して引き締まったチームの堅い雰囲気も、負担にならざるを得ない。さらに、ルナール監督はアジアサッカーにも精通した人物である。彼は今年４月までサウジアラビア代表を率いていた。日本とも三度、対戦して１勝１分け１敗を記録している」
依然として、厳しい戦いが予想される。
「状況が急変し、日本は異なるシナリオも考えなければならない。そうでなくても、Ｆ組は“死の組”と呼ばれている。スウェーデンは初戦で明らかになったように、強力なフィジカルを土台に鋭い攻撃力を誇る。チュニジアはアフリカチーム特有の弾むようなスタイルが特長だ。どのチームとも勝敗は断言できない」
初戦を終えて、Ｆ組は勝点３のスウェーデンが首位に立ち、日本とオランダが勝点１で並び、勝点ゼロのチュニジアが最下位だ。グループ突破の可能性を高めるためにも、次のチュニジア戦は勝利を掴みたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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