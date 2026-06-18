牛丼チェーン「吉野家」（東京都中央区）が、「牛たん・牛皿御膳」を6月18日午前11時から期間限定・数量限定で発売します。【画像】やば…ジューシー！めちゃ肉厚の「牛たん」御膳をもっと見る（3枚）「牛たん・牛皿御膳」は、同チェーンの夏の人気商品。食べ応えのある厚切り牛たんを一枚一枚焼き上げた一品です。外は香ばしく、中はジューシーで、かむほどに牛たんのうまみが広がり、厚切りならではの弾力ある食感も楽しめま