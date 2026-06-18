MATCH 23グループK第1戦2026年6月18日 2:00キックオフ（会場：ヒューストンスタジアム）ポルトガル 1-1 DRコンゴ7大会連続出場のポルトガルと、52年ぶり2度目の出場となるDRコンゴが激突。優勝候補の一角に挙げられているポルトガルは史上初の6大会連続出場となるクリスティアーノ・ロナウドが最前線に入り、ヴィティーニャとネベス、ブルーノ・フェルナンデスが中盤でトリオを結成した。クリスティアーノ・ロナウドがボールに関