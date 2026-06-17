本日6月17日に、claquepotの3年ぶりとなるコンセプトEP『キャリア』がリリースされた。今作は、全曲トラックメイカー“きなみうみ”との共作となる作品。これまでの作品のテーマが「DEMO」「press kit」「the test」のようにビジネス的な表現やメッセージを発信してきたclaquepotだが、今作のテーマはずばり「キャリア」だ。これまで試みてきた実験やチャレンジを積み重ね、たどり着いた「キャリア」。これからのキャリアアップと