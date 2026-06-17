ホワイトソックスが公開した村上シャツホワイトソックスは16日（日本時間17日）、敵地ヤンキース戦に臨んだ。カード初戦のこの日、球団はSNSで選手たちの練習風景を紹介。その中で、村上宗隆内野手をモチーフにした“日本風”のシャツが米ファンの注目を集めている。ホワイトソックス公式X（旧ツイッター）が投稿したのは、打撃練習や守備練習に臨む選手たちの姿だった。その中で、黒の“村上Tシャツ”を着用した同僚のグラン