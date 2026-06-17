応募期間は6月22日〜7月6日…球団OBの佐藤幸彦氏が指揮ロッテは17日、「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2026」（12月26日〜29日・神宮球場、ジャイアンツタウンスタジアム）に出場する「千葉ロッテマリーンズジュニア」選考会の実施要項を発表した。小学6年生が対象で、応募期間は6月22日午後3時から7月6日午後3時までとなっている。応募条件として「50メートル走8.5秒以下」「遠投50メートル以上」「特筆すべき技能（平