7月5日の開幕を前に、全国高校野球選手権大分大会の組み合わせ抽選会が行われ、41チームの対戦相手が決まりました。 【写真を見る】【目指せ甲子園】夏の高校野球大分大会41チームの組み合わせ決定【トーナメント表掲載2026】 第1シード・明豊パート 抽選会には大会に出場する42校、41チームのキャプテンが出席し、ノーシード校からくじを引いていきました。最後にシー