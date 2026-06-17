１７日の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１８１．７９ポイント（０．７４％）安の２４３１２．１６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９６．０２ポイント（１．１７％）安の８１４４．０３ポイントと続落した。売買代金は２７０４億１２１０万香港ドル（約５兆５２９９億円）に拡大している（１６日は２４９８億８５００万香港ドル）。投資家の慎重スタンスが強