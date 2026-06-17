〜 2025年度上場ビジネス・シティホテル「客室単価・稼働率」調査〜インバウンド需要と国内旅行の復活で、大手ホテルの客室単価と稼働率が、コロナ禍以降で最高を更新した。ホテル運営の上場12社（13ブランド）の、2025年度の客室単価は、1万7,818円（前年度比8.6％増）で、前年度より1,424円上昇した。また、稼働率は83.3％（前年度82.3％）で、高水準を維持した。人件費や光熱費が上昇し、客室単価を押し上げるが、インバ