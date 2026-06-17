新たにGT3クラスへ参戦かヒョンデの高級車ブランドであるジェネシスは、新しいレーシングカーのコンセプトモデルとして『マグマGT3』を公開した。今後のモータースポーツ活動をどのように拡大していくかを示すモデルとなる。【画像】韓国高級車ブランド『ジェネシス』から新型レーシングカー登場【マグマGT3コンセプトと公道仕様を詳しく見る】全8枚昨年の『マグマGT』コンセプトのレース仕様であり、世界耐久選手権の最高峰であ