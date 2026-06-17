新たにGT3クラスへ参戦か

ヒョンデの高級車ブランドであるジェネシスは、新しいレーシングカーのコンセプトモデルとして『マグマGT3』を公開した。今後のモータースポーツ活動をどのように拡大していくかを示すモデルとなる。

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昨年の『マグマGT』コンセプトのレース仕様であり、世界耐久選手権の最高峰であるル・マン24時間レース（6月13日から14日にかけて開催）で公開された。



ジェネシス・マグマGT3コンセプト ジェネシス

公道仕様よりも明らかにアグレッシブな外観となり、フロントには補助ライトが追加され、カーボンファイバー製のエアロパーツも多数装備されている。

現時点ではコンセプトカーとのことだが、ジェネシスによれば、GT3クラスのレギュレーションに基づいて開発されているという。比較的短期間で実戦投入可能なマシンとなる可能性がある。

ジェネシス独自開発モデル

技術的な詳細は現時点では明らかにされていないが、公道仕様車と同じV8エンジンを搭載するとみられている。ハイパーカー『GMR-001』に採用された3.2L V8エンジン（ヒョンデのWRC用直列4気筒エンジン2基をベースとしている）と関連があるかもしれないが、チューニングは異なるものとなるだろう。

このコンセプトカーはまた、ジェネシスの新サブブランド『マグマ』を通じて独自のパフォーマンスカーを開発するという野心も反映している。近日発売予定の『GV60マグマ』でみられるような、既存モデルの単なる高性能化にとどまらないアプローチだ。



ジェネシス・マグマGT3コンセプト ジェネシス

ジェネシスのチーフ・クリエイティブ・オフィサー、ルーク・ドンカーヴォルケ氏は次のように述べた。

「（公道仕様の）マグマGTコンセプトは、公道におけるラグジュアリーとスポーティさのビジョンを体現しています。一方、マグマGT3コンセプトはその哲学をレース環境へと昇華させたものであり、あらゆる要素がパフォーマンス、効率性、そして目的によって駆動されています」