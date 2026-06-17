日本マクドナルド（東京都新宿区）が、サッカーボールのような見た目の特製バンズのバーガーとサイドメニューの「VIVA！ワールドマック」全8商品を、6月17日から期間限定で発売します。【画像】やば…うまそ！サッカーボールみたいな見た目のバーガー＆サイドを見る！本大会が開催される北中米をイメージした「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」は、100％ビーフパティに、ザク切りポテトとうまみとコク