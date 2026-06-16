IKUSAは6月16日、「マイクロマネジメントに関する実態調査」の結果を発表した。調査は2026年4月、社会人1〜5年目の若手社員400名を対象にインターネットで行われた。○約4割の若手が"細かい関与"下で働く直属の上司がどの程度業務に関与するかマイクロマネジメントとは、上司が部下の業務に過度に介入し、細かく管理するマネジメント手法。直属の上司がどの程度業務に関与するかを尋ねたところ、「かなり細かく指示される」17.0%、