元日本代表の本田圭佑が公式YouTubeチャンネルのライブ配信「初戦を終えてのYouTube Live」に緊急生出演。インタビュアーに人気TikTokerのウンパルンパさんを迎え、ホテルの一室でおよそ１時間に渡り、視聴者の質問などにざっくばらんに答えた。２−２の引き分けに終わった日本vsオランダ戦についてロングトークが盛り上がるなか、ウンパさんのツッコミに本田が猛反論する場面があった。次のチュニジア戦が日本時間の13時キ