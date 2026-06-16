「人格否定でしょ！」世間大ウケの“言い回し”をいじられた本田圭佑がウンパルンパに猛反論 「生まれてからこれ」「何ひとつ狙ってない」【W杯】
元日本代表の本田圭佑が公式YouTubeチャンネルのライブ配信「初戦を終えてのYouTube Live」に緊急生出演。インタビュアーに人気TikTokerのウンパルンパさんを迎え、ホテルの一室でおよそ１時間に渡り、視聴者の質問などにざっくばらんに答えた。
２−２の引き分けに終わった日本vsオランダ戦についてロングトークが盛り上がるなか、ウンパさんのツッコミに本田が猛反論する場面があった。
次のチュニジア戦が日本時間の13時キックオフであることを受け、本田が「日曜日の昼１時？」といつも口調で訊き返すと、ウンパさんが「あー、朝５時の！」とすかさず反応。NHKのPR映像でオランダ代表戦のキックオフ時間を連呼したシーンを思い起こしたようで、４年前のカタール大会で本田が「ロスタイム、なーなーふん（７分）？」と発した独特の言い回しに紐づかせた。
これに本田は「いやいやどういうこと？ 言い方？」と笑って切り返すと、ウンパさんが「狙ってなかったんですか？」と確認。「狙ってないですよ！」と語気を強め、「だから人格否定ですよ。言い方否定、性格否定、人格否定。何ひとつ狙ってない。生まれてからこれ」とまくし立て、ウンパさんが「すいません、すいません！」と連発する爆笑の空間となった。
さらに別の質問で「４年に一度の名言を出すケイスケホンダ最高！」とウンパさんが視聴者のメッセージを読み上げる。これに本田は「ありがとうございます。出してるつもりはないんですけどね」とふたたびチクリ。「むしろこっちが名言なのになんで取り上げないんだろうってのは山ほどありますよ。今日は俺、言ったったぜー、みたいなのたまにあるんですけど、スーンって」と、ジェスチャー交じりにスルーされる寂しさを訴え、世間が考えている“名言”との間に「ギャップがありますね」と、笑みを浮かべながらしみじみ語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】本田圭佑が公式YouTubeのライブ配信に登場！ あらためてオランダ戦を語り尽くす！
２−２の引き分けに終わった日本vsオランダ戦についてロングトークが盛り上がるなか、ウンパさんのツッコミに本田が猛反論する場面があった。
これに本田は「いやいやどういうこと？ 言い方？」と笑って切り返すと、ウンパさんが「狙ってなかったんですか？」と確認。「狙ってないですよ！」と語気を強め、「だから人格否定ですよ。言い方否定、性格否定、人格否定。何ひとつ狙ってない。生まれてからこれ」とまくし立て、ウンパさんが「すいません、すいません！」と連発する爆笑の空間となった。
さらに別の質問で「４年に一度の名言を出すケイスケホンダ最高！」とウンパさんが視聴者のメッセージを読み上げる。これに本田は「ありがとうございます。出してるつもりはないんですけどね」とふたたびチクリ。「むしろこっちが名言なのになんで取り上げないんだろうってのは山ほどありますよ。今日は俺、言ったったぜー、みたいなのたまにあるんですけど、スーンって」と、ジェスチャー交じりにスルーされる寂しさを訴え、世間が考えている“名言”との間に「ギャップがありますね」と、笑みを浮かべながらしみじみ語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】本田圭佑が公式YouTubeのライブ配信に登場！ あらためてオランダ戦を語り尽くす！