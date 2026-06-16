メジャーリーグ機構は15日（日本時間16日）、今季のオールスターゲームのファン投票・第1回中間結果を発表した。両リーグ最多得票は、116万5133票を獲得した大谷翔平投手。ドジャースからは大谷のほかにフレディ・フリーマン内野手（一塁手部門）、マックス・マンシー内野手（三塁手部門）、アンディ・パヘス外野手（中堅手部門）の4名がトップに。ムーキー・