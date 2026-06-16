北中米ワールドカップを戦う日本代表のDF菅原由勢(ブレーメン)がグループリーグ初戦オランダ戦から一夜明けた15日、報道陣の取材に応じ、劇的な同点ゴールで引き分けに持ち込んだ試合を「もうちょっとできたかなと思う部分のほうが大きい」と振り返った。オランダ戦でベンチスタートだった菅原は1-2で迎えた後半30分、右ウイングバックで途中出場し、W杯デビュー。右シャドーで出場したMF伊東純也との連係で内と外を使い分けな