イラストレーターの「メェメェさん」さんの漫画「双子って3種類あんねん」がインスタグラムで1000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む「双子には3種類ある」という事実を、双子を妊娠してから知った母。子どもたちは性別が同じで、容姿も非常に似る「MDツイン」のため、区別がつくのだろうかと心配していた母でしたが…という内容で、読者からは「説明が分かりやすい」「双子の種類、全然知りません