C大阪の田中駿汰「プロに入って最初の番号だったので、懐かしい気持ち」セレッソ大阪のMF田中駿汰が、背番号にまつわる縁を感じる1週間を過ごした。JリーグのオールスターDAZNカップが6月13日、MUFGスタジアム（国立競技場）で行われ、J1 WESTの一員として出場。北海道コンサドーレ札幌でのプロ1年目につけていた背番号32を背負い、17年ぶりに開催されたお祭りを楽しんだ。「楽しかったですね。なんか、めちゃくちゃ新鮮で。普段