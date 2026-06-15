TRACK15の「夏色日記」が、レディースファッション通販サイト「GRL」とABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』のタイアップCMソングに決定した。6月15日より公開となった本CMは、『今日、好きになりました。』に参加した時田音々、多田梨音、瀬川陽菜乃が出演し、浴衣を着用した女子3人が夏を満喫する様子が描かれている。映像に合わせて、爽快感あふれる「夏色日記」が、きらめく夏の空気感や等身大の青春模