TRACK15の「夏色日記」が、レディースファッション通販サイト「GRL」とABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』のタイアップCMソングに決定した。

6月15日より公開となった本CMは、『今日、好きになりました。』に参加した時田音々、多田梨音、瀬川陽菜乃が出演し、浴衣を着用した女子3人が夏を満喫する様子が描かれている。映像に合わせて、爽快感あふれる「夏色日記」が、きらめく夏の空気感や等身大の青春模様をより鮮やかに引き立てている。

また、CMに出演している時田音々は「夏色日記」のミュージックビデオにも出演しており、楽曲とも親和性の高いものとなった。

TRACK15は6月より東名阪Zepp公演を含む全国ワンマンライブツアーを開催し、全国各地の大型フェスへの出演も決定するなど、活動の広がりを見せている。

■「夏色日記」

2026年4月22日 配信スタート

https://track15.lnk.to/natsuironikki

■＜TRACK15 ONE MAN Tour 2026＞

2026年6月25日（木）

会場：Zepp Nagoya

開場 / 開演：18:00 / 19:00 2026年6月28日（日）

会場：Zepp Namba

開場 / 開演：17:00 / 18:00 2026年7月5日（日）

会場：Zepp DiverCity(TOKYO)

開場 / 開演：17:00 / 18:00 TRACK15 ONE MAN Tour 香川編

2026年7月12日（日）

会場：高松 DIME

開場 / 開演：17:30 / 18:00 TRACK15 ONE MAN Tour 北海道編

2026年8月9日（日）

会場：札幌 cube garden

開場 / 開演：17:30 / 18:00 TRACK15 ONE MAN Tour 宮城編

2026年8月11日（火・祝）

会場：仙台 darwin

開場 / 開演：17:30 / 18:00 TRACK15 ONE MAN Tour 福岡編〈SOLD OUT！〉

2026年9月5日（土）

会場：福岡 BEAT STATION

開場 / 開演：17:30 / 18:00 TRACK15 ONE MAN Tour 広島編〈SOLD OUT！〉

2026年9月6日（日）

会場：広島 Live space Reed

開場 / 開演：17:30 / 18:00 ▼チケット 情報

・Zepp公演：前売 5,000円（税込／ドリンク代別）

・その他公演：前売 4,500円（税込／ドリンク代別）

チケット一般発売受付URL：https://track15.lnk.to/tour2026