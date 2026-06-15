コメダ珈琲店が、人気メニュー「コメチキ（6ケ）」を6月15日から期間限定で1個増量します。公式「X」アカウントが発表前に“におわせる”投稿をし、SNS上でさまざまな予想の声が寄せられました。【画像】うれしすぎる…！コメダ珈琲店の“お値段そのまま”1個増量メニュー1個増量される商品は何？公式アカウントは、「一部店舗限定で、1個増量が帰ってくる…」「何が帰ってくるのか分かった人は、コメントで」とコメントし、