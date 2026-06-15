[6.15 北中米W杯グループリーグ第1節](モンテレイ)※11:00開始<出場メンバー>[スウェーデン]先発GK 23 クリストファー ノルフェルトDF 2 グスタフ ラゲルビエルケDF 3 ビクトル・リンデロフDF 4 イサク・ヒエンMF 5 ガブリエル・グズムンドソンMF 10 ベンジャミン・ニグレンMF 16 イェスパー・カールストロームMF 18 ヤシン・アヤリMF 21 アレクサンダー・ベルンハルトソンFW 9 アレクサンデル・イサクFW 17 ビクトル・ギェ