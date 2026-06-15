スウェーデンvsチュニジア スタメン発表
[6.15 北中米W杯グループリーグ第1節](モンテレイ)
※11:00開始
<出場メンバー>
[スウェーデン]
先発
GK 23 クリストファー ノルフェルト
DF 2 グスタフ ラゲルビエルケ
DF 3 ビクトル・リンデロフ
DF 4 イサク・ヒエン
MF 5 ガブリエル・グズムンドソン
MF 10 ベンジャミン・ニグレン
MF 16 イェスパー・カールストローム
MF 18 ヤシン・アヤリ
MF 21 アレクサンダー・ベルンハルトソン
FW 9 アレクサンデル・イサク
FW 17 ビクトル・ギェケレシュ
控え
GK 1 ヤコブ ヴィデル ゼッテルストレーム
GK 12 ヴィクター ヨハンセン
DF 8 ダニエル・スベンソン
DF 14 ヒュルマル・エクダル
DF 15 カール・スタルフェルト
DF 20 エリック・スミス
MF 6 ヘルマン ヨハンソン
MF 7 ルーカス・ベリバル
MF 13 ケン・セマ
MF 19 マティアス・スバンベリ
MF 22 ベスフォルト ゼネリ
MF 24 エリオット ストラウド
MF 26 タハ アリ
FW 11 アンソニー・エランガ
FW 25 グスタフ・ニルソン
監督
グレアム・ポッター
[チュニジア]
先発
GK 1 アブデルムヒブ シャマフ
DF 2 アリ・アブディ
DF 3 モンタサル・タルビ
DF 4 オマル レキク
DF 20 ヤン・バレリ
DF 21 モハメド アミン ベン ハミダ
MF 10 ハンニバル・メイブリ
MF 13 ラニ・ケディラ
MF 17 エリス・スキリ
FW 8 エリアス・サード
FW 25 アニス・ベン・スリマン
控え
GK 16 アイメン ダーメン
GK 22 サブリ ベン ハッセン
DF 5 アデム アルス
DF 6 ディラン・ブロン
DF 23 ムタズ ネファティ
DF 24 レアド シハウィ
MF 7 エリアス アシュリ
MF 12 モルタダ ベン アネス
MF 15 ハッジ マハムード
FW 9 ハゼム マストゥリ
FW 11 イスマエル・ガルビ
FW 14 ハリル アヤリ
FW 18 ライアン エルミ
FW 19 フィラス シャウア
FW 26 セバスチャン・トゥネクティ
監督
サブリ ラムシ
※11:00開始
<出場メンバー>
[スウェーデン]
先発
GK 23 クリストファー ノルフェルト
DF 2 グスタフ ラゲルビエルケ
DF 3 ビクトル・リンデロフ
DF 4 イサク・ヒエン
MF 5 ガブリエル・グズムンドソン
MF 10 ベンジャミン・ニグレン
MF 16 イェスパー・カールストローム
MF 18 ヤシン・アヤリ
MF 21 アレクサンダー・ベルンハルトソン
FW 17 ビクトル・ギェケレシュ
控え
GK 1 ヤコブ ヴィデル ゼッテルストレーム
GK 12 ヴィクター ヨハンセン
DF 8 ダニエル・スベンソン
DF 14 ヒュルマル・エクダル
DF 15 カール・スタルフェルト
DF 20 エリック・スミス
MF 6 ヘルマン ヨハンソン
MF 7 ルーカス・ベリバル
MF 13 ケン・セマ
MF 19 マティアス・スバンベリ
MF 22 ベスフォルト ゼネリ
MF 24 エリオット ストラウド
MF 26 タハ アリ
FW 11 アンソニー・エランガ
FW 25 グスタフ・ニルソン
監督
グレアム・ポッター
[チュニジア]
先発
GK 1 アブデルムヒブ シャマフ
DF 2 アリ・アブディ
DF 3 モンタサル・タルビ
DF 4 オマル レキク
DF 20 ヤン・バレリ
DF 21 モハメド アミン ベン ハミダ
MF 10 ハンニバル・メイブリ
MF 13 ラニ・ケディラ
MF 17 エリス・スキリ
FW 8 エリアス・サード
FW 25 アニス・ベン・スリマン
控え
GK 16 アイメン ダーメン
GK 22 サブリ ベン ハッセン
DF 5 アデム アルス
DF 6 ディラン・ブロン
DF 23 ムタズ ネファティ
DF 24 レアド シハウィ
MF 7 エリアス アシュリ
MF 12 モルタダ ベン アネス
MF 15 ハッジ マハムード
FW 9 ハゼム マストゥリ
FW 11 イスマエル・ガルビ
FW 14 ハリル アヤリ
FW 18 ライアン エルミ
FW 19 フィラス シャウア
FW 26 セバスチャン・トゥネクティ
監督
サブリ ラムシ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります