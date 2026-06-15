[6.15 北中米W杯グループリーグ第1節](モンテレイ)

※11:00開始

<出場メンバー>

[スウェーデン]

先発

GK 23 クリストファー ノルフェルト

DF 2 グスタフ ラゲルビエルケ

DF 3 ビクトル・リンデロフ

DF 4 イサク・ヒエン

MF 5 ガブリエル・グズムンドソン

MF 10 ベンジャミン・ニグレン

MF 16 イェスパー・カールストローム

MF 18 ヤシン・アヤリ

MF 21 アレクサンダー・ベルンハルトソン

FW 9 アレクサンデル・イサク

FW 17 ビクトル・ギェケレシュ

控え

GK 1 ヤコブ ヴィデル ゼッテルストレーム

GK 12 ヴィクター ヨハンセン

DF 8 ダニエル・スベンソン

DF 14 ヒュルマル・エクダル

DF 15 カール・スタルフェルト

DF 20 エリック・スミス

MF 6 ヘルマン ヨハンソン

MF 7 ルーカス・ベリバル

MF 13 ケン・セマ

MF 19 マティアス・スバンベリ

MF 22 ベスフォルト ゼネリ

MF 24 エリオット ストラウド

MF 26 タハ アリ

FW 11 アンソニー・エランガ

FW 25 グスタフ・ニルソン

監督

グレアム・ポッター

[チュニジア]

先発

GK 1 アブデルムヒブ シャマフ

DF 2 アリ・アブディ

DF 3 モンタサル・タルビ

DF 4 オマル レキク

DF 20 ヤン・バレリ

DF 21 モハメド アミン ベン ハミダ

MF 10 ハンニバル・メイブリ

MF 13 ラニ・ケディラ

MF 17 エリス・スキリ

FW 8 エリアス・サード

FW 25 アニス・ベン・スリマン

控え

GK 16 アイメン ダーメン

GK 22 サブリ ベン ハッセン

DF 5 アデム アルス

DF 6 ディラン・ブロン

DF 23 ムタズ ネファティ

DF 24 レアド シハウィ

MF 7 エリアス アシュリ

MF 12 モルタダ ベン アネス

MF 15 ハッジ マハムード

FW 9 ハゼム マストゥリ

FW 11 イスマエル・ガルビ

FW 14 ハリル アヤリ

FW 18 ライアン エルミ

FW 19 フィラス シャウア

FW 26 セバスチャン・トゥネクティ

監督

サブリ ラムシ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります