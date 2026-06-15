FIFAワールドカップ2026・グループF第1節が14日に行われ、日本代表とオランダ代表が対戦した。日本代表にとって8度目のワールドカップがついに幕を開ける。前回カタール大会から4年、森保一監督が続投した日本代表は大きく成長を遂げ、ブラジルやイングランドといったワールドカップ優勝国を撃破。欧州の第一線で活躍する選手を数多く擁する歴代最強の布陣で“最高の景色”、優勝を目指す。重要な意味を持つ初戦で激突するのは