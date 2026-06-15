日本代表、W杯初戦は強豪オランダと劇的ドロー…2度リード許すも中村敬斗、鎌田大地がネット揺らす
FIFAワールドカップ2026・グループF第1節が14日に行われ、日本代表とオランダ代表が対戦した。
日本代表にとって8度目のワールドカップがついに幕を開ける。前回カタール大会から4年、森保一監督が続投した日本代表は大きく成長を遂げ、ブラジルやイングランドといったワールドカップ優勝国を撃破。欧州の第一線で活躍する選手を数多く擁する歴代最強の布陣で“最高の景色”、優勝を目指す。重要な意味を持つ初戦で激突するのは過去3度の準優勝を誇り、FIFAランキング8位につける強豪オランダだ。
日本は鈴木彩艶がゴールマウスを守り、渡辺剛、谷口彰悟、伊藤洋輝が3バックを形成。佐野海舟と鎌田大地のダブルボランチにウイングバック（WB）には堂安律と中村敬斗が入り、久保建英と前田大然のシャドー、最前列に上田綺世という布陣で臨む。対するオランダはフィルジル・ファン・ダイクやデンゼル・ダンフリース、フレンキー・デ・ヨング、ドニエル・マレンらがスタメンに名を連ねた。
前半はボールを保持するオランダに対し、日本はブロックを形成して構える展開に。3分には左からカットインしたコーディ・ガクポからボックス内のマレンにパスが渡り、強烈なシュートを放たれたがGK鈴木がスーパーセーブ。その後も我慢を強いられるが、左のガクポを堂安と久保の2枚でマークするなど粘り強い対応を続ける。34分にはタイアニ・ラインデルスの右CKからマレンのヘディングシュートが枠を捉えたが、GK鈴木とカバーに入った谷口が懸命に凌いだ。
43分には右サイドの崩しからチャンスを創出。久保が起点を作ったところからオーバーラップした渡辺がクロスを送り、中村が胸トラップから右足を振り抜くも枠の左へ。直後にはファン・ダイクのマークを外した上田が鎌田からのラストパスを受けてシュートを放つも、これもゴールマウスを外れた。前半はスコアレスで折り返す。
後半開始早々の51分、セットプレーのこぼれ球を回収されると、ライアン・フラーフェンベルフの長いクロスから攻め残っていたファン・ダイクにヘディングシュートを叩き込まれ、オランダに先制を許す。それでも57分、久保が左に流れて深い位置で起点を作り、マイナス方向へのパスを収めた中村が右足でGKフェルブルッヘンのニアサイドを抜く強烈なシュートを決め、すぐさま試合を振り出しに戻した。
ところが日本の得点から7分後、ライン間でボールを受けたフラーフェンベルフが巧みなターンからボックス右角付近へ展開し、クリセンシオ・サマーフィルがカットインから左足でゴール左隅へコントロールショットを沈める。再びリードを許した日本はフレッシュな選手を次々と投入。ボールを保持する時間を増やす中で迎えた89分、伊東の右CKに小川航基が頭で合わせ最後は鎌田に当たってネットを揺らした。
試合は2−2で終了。日本代表の次戦は20日のチュニジア代表戦。オランダは同日にスウェーデン代表との第2節を戦う。
【スコア】
日本代表 2−2 オランダ代表
【得点者】
0−1 51分 フィルジル・ファン・ダイク（オランダ代表）
1−1 57分 中村敬斗（日本代表）
1−2 64分 クリセンシオ・サマーフィル（オランダ代表）
2−2 89分 鎌田大地（日本代表）
【スタメン】
日本代表（3−4−2−1）
GK：鈴木彩艶
DF：渡辺剛（75分 冨安健洋）、谷口彰悟、伊藤洋輝
MF：堂安律（75分 菅原由勢）、佐野海舟、鎌田大地、中村敬斗、久保建英（75分 小川航基）、前田大然（66分 伊東純也）
FW：上田綺世（84分 塩貝健人）
オランダ代表（4−3−3）
GK：フェルブルッヘン
DF：ダンフリース、ファン・ヘッケ、ファン・ダイク、ファン・デ・フェン
日本代表にとって8度目のワールドカップがついに幕を開ける。前回カタール大会から4年、森保一監督が続投した日本代表は大きく成長を遂げ、ブラジルやイングランドといったワールドカップ優勝国を撃破。欧州の第一線で活躍する選手を数多く擁する歴代最強の布陣で“最高の景色”、優勝を目指す。重要な意味を持つ初戦で激突するのは過去3度の準優勝を誇り、FIFAランキング8位につける強豪オランダだ。
前半はボールを保持するオランダに対し、日本はブロックを形成して構える展開に。3分には左からカットインしたコーディ・ガクポからボックス内のマレンにパスが渡り、強烈なシュートを放たれたがGK鈴木がスーパーセーブ。その後も我慢を強いられるが、左のガクポを堂安と久保の2枚でマークするなど粘り強い対応を続ける。34分にはタイアニ・ラインデルスの右CKからマレンのヘディングシュートが枠を捉えたが、GK鈴木とカバーに入った谷口が懸命に凌いだ。
43分には右サイドの崩しからチャンスを創出。久保が起点を作ったところからオーバーラップした渡辺がクロスを送り、中村が胸トラップから右足を振り抜くも枠の左へ。直後にはファン・ダイクのマークを外した上田が鎌田からのラストパスを受けてシュートを放つも、これもゴールマウスを外れた。前半はスコアレスで折り返す。
後半開始早々の51分、セットプレーのこぼれ球を回収されると、ライアン・フラーフェンベルフの長いクロスから攻め残っていたファン・ダイクにヘディングシュートを叩き込まれ、オランダに先制を許す。それでも57分、久保が左に流れて深い位置で起点を作り、マイナス方向へのパスを収めた中村が右足でGKフェルブルッヘンのニアサイドを抜く強烈なシュートを決め、すぐさま試合を振り出しに戻した。
ところが日本の得点から7分後、ライン間でボールを受けたフラーフェンベルフが巧みなターンからボックス右角付近へ展開し、クリセンシオ・サマーフィルがカットインから左足でゴール左隅へコントロールショットを沈める。再びリードを許した日本はフレッシュな選手を次々と投入。ボールを保持する時間を増やす中で迎えた89分、伊東の右CKに小川航基が頭で合わせ最後は鎌田に当たってネットを揺らした。
試合は2−2で終了。日本代表の次戦は20日のチュニジア代表戦。オランダは同日にスウェーデン代表との第2節を戦う。
【スコア】
日本代表 2−2 オランダ代表
【得点者】
0−1 51分 フィルジル・ファン・ダイク（オランダ代表）
1−1 57分 中村敬斗（日本代表）
1−2 64分 クリセンシオ・サマーフィル（オランダ代表）
2−2 89分 鎌田大地（日本代表）
【スタメン】
日本代表（3−4−2−1）
GK：鈴木彩艶
DF：渡辺剛（75分 冨安健洋）、谷口彰悟、伊藤洋輝
MF：堂安律（75分 菅原由勢）、佐野海舟、鎌田大地、中村敬斗、久保建英（75分 小川航基）、前田大然（66分 伊東純也）
FW：上田綺世（84分 塩貝健人）
オランダ代表（4−3−3）
GK：フェルブルッヘン
DF：ダンフリース、ファン・ヘッケ、ファン・ダイク、ファン・デ・フェン