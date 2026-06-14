【モデルプレス＝2026/06/14】タレントの山之内すずが6月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。【写真】24歳美人タレント「ヘルシーで満足感もある」彩り豊かな焼き魚＆野菜の焼き浸し弁当◆山之内すず、手料理を詰めた弁当披露山之内は、手料理を2つの保存容器に詰めた弁当を公開。メインのサバの塩焼きや赤いご飯とともに、アスパラガスやパプリカ、ナス、ズッキーニ、肉などを使った焼き浸しが彩りよく