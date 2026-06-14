山之内すず、焼き魚・野菜焼き浸しなどのヘルシー手料理詰まった弁当公開「夏野菜たっぷり」「丁寧な暮らし」と反響
【モデルプレス＝2026/06/14】タレントの山之内すずが6月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真】24歳美人タレント「ヘルシーで満足感もある」彩り豊かな焼き魚＆野菜の焼き浸し弁当
山之内は、手料理を2つの保存容器に詰めた弁当を公開。メインのサバの塩焼きや赤いご飯とともに、アスパラガスやパプリカ、ナス、ズッキーニ、肉などを使った焼き浸しが彩りよく詰められている。別の容器には、高野豆腐とみられる四角いおかずが入っている。
この投稿に、ファンからは「めちゃ美味しそう」「ヘルシーで満足感もある理想のお弁当」「夏野菜たっぷりの焼き浸しが素敵」「高野豆腐の迫力がすごい」「栄養バランス良すぎる」「丁寧な暮らしぶりが伝わる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳美人タレント「ヘルシーで満足感もある」彩り豊かな焼き魚＆野菜の焼き浸し弁当
◆山之内すず、手料理を詰めた弁当披露
山之内は、手料理を2つの保存容器に詰めた弁当を公開。メインのサバの塩焼きや赤いご飯とともに、アスパラガスやパプリカ、ナス、ズッキーニ、肉などを使った焼き浸しが彩りよく詰められている。別の容器には、高野豆腐とみられる四角いおかずが入っている。
◆山之内すずの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「めちゃ美味しそう」「ヘルシーで満足感もある理想のお弁当」「夏野菜たっぷりの焼き浸しが素敵」「高野豆腐の迫力がすごい」「栄養バランス良すぎる」「丁寧な暮らしぶりが伝わる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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