13日のホワイトソックス戦で大谷は欠場ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、敵地でのホワイトソックス戦のスタメンから外れたが、試合前に自身のインスタグラムを更新。愛犬デコピンの最新ショットを公開した。可愛らしい姿だけなく、“意外な一面”に「親近感しかねえ」などと爆笑の声が殺到している。投稿された映像には、いきなり飛び出してくる愛犬の姿が収められていた。ソファと思われる場所が映し出され、