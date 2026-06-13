13日のホワイトソックス戦で大谷は欠場

ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、敵地でのホワイトソックス戦のスタメンから外れたが、試合前に自身のインスタグラムを更新。愛犬デコピンの最新ショットを公開した。可愛らしい姿だけなく、“意外な一面”に「親近感しかねえ」などと爆笑の声が殺到している。

投稿された映像には、いきなり飛び出してくる愛犬の姿が収められていた。ソファと思われる場所が映し出され、下から勢いよく登場したのがデコピンだ。口には、日本酒の一升瓶を模したと見られるぬいぐるみを咥えており、勢いよくハムハムと噛んでいる。しかし、直後にぬいぐるみをボトッと床に落とすと、どこか切なそうな表情を浮かべていた。無邪気で愛嬌たっぷりな姿が映っている。

大谷は前日の敵地パイレーツ戦で13号本塁打を放つなど、4打席全てで出塁する活躍を見せていた。しかし、7回の好機で代打を送られ途中交代し、球団から左膝の炎症と発表されていた。試合後にロバーツ監督はこの日のスタメン出場の可能性を示唆していたものの、試合開始約3時間前に発表されたラインナップに大谷の名前はなかった。欠場となった中で、愛犬の姿でファンを和ませている。

一升瓶を咥えて暴れるような愛犬の行動に、SNS上のファンも大爆笑の様子だ。「一升瓶をぶん回すデコピン最高だなw」「デコピン、呑んで暴れてる」「デコピンちゃん可愛い」「日本酒片手に暴れるなんて親近感しかねえ」「絶対酔ってるだろこの犬w」「あまりにもかわいい」「呑まずにやってられるか!?て感じ?笑」「デコピンは酒乱なん?（笑）」といった声が寄せられた。（Full-Count編集部）