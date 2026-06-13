試合終了から約1時間10分後にインスタグラムを更新【MLB】ドジャース 8ー6 パイレーツ（日本時間12日・ピッツバーグ）ドジャース・大谷翔平投手が11日（日本時間12日）、敵地でのパイレーツ戦で左膝の炎症により途中交代した。一時は重傷も懸念されたが、試合後に自身のSNSを更新。変わらぬ“通常営業”に対し、ファンから安堵の声が上がっている。この日はバットで魅せた。第1打席で四球を選ぶと、0-0で迎えた3回の第2打席で