今月8日、愛知県名古屋市の大型ショッピングモールで男女23人が体調不良を訴え、うち8人が病院へ搬送された騒ぎで、警察は、何らかの物質をまき店の営業を妨害したとして27歳の男を逮捕しました。威力業務妨害の疑いで逮捕されたのは、愛知県犬山市の会社員、斉藤祐斗容疑者（27）です。警察によりますと、斉藤容疑者は今月8日午後4時50分ごろ、西区二方町のmozoワンダーシティ4階のゲームセンター内で、何らかの物質をまき、客の